Akşehir Devlet Hastanesi'nden alınan Şehit Ömer Faruk Erdem'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Adsız Mahallesi'ndeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Şehidin kardeşleri Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime ile babaannesi Döndü Erdem'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babası Metin ve annesi Nesibe Erdem'in daha önce vefat ettiği öğrenildi.

İlk görev yeri Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde bir yıldır görev yapan ve 10 gün önce izne gelen şehit asker için yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Nasreddin Hoca Meydanı'nda tören düzenlendi.

Şehit Erdem'in naaşı, Konya Müftüsü Ali Öge tarafından kıldırılan öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından, Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınları ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.