Celal ve Güray Sekinpınar balıkçı teknesiyle Akçakoca Limanı'ndan Karadeniz'e açıldı. Tekrar limana dönmek üzere motoru çalıştırmak isteyen gençler, motorun arıza yaptığını fark etti.

Gençler, tekneleriyle akıntıya kapılmak üzere olduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgede bulunan ve çağrıyı alan Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ve limandaki balıkçılar, gençlere ulaşmak üzere 7 tekne ile Karadeniz kıyısında arama-tarama çalışması yaptı.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Edilli Plajı mevkisinde rast geldikleri Celal ve Güray Sekinpınar'ın teknesini bağlayarak limana çekti.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, kendilerine ihbar gelir gelmez harekete geçtiklerini söyledi.

Karakaş, gençlerin tekneleri akıntıya kapıldığını ancak kısa sürede onlara ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinde Karadeniz Ereğli Sahil Güvenlik, 112 Acil Servis ve Akçakoca İtfaiye Müdürlüğünden gençlerin mahsur kaldığı yönünde bir ihbar geldi bize. Gençlerin akıntıya kapılma ihtimalinin olduğu söylendi. Bunun akabinde biz de limandan teknelerimizi çıkardık. Değişik bölgeden ihbar geldiği için biraz zorlandık ama kısa sürede gençlere ulaştık. Sağ salim karaya çıkardık. Herhangi bir problem yaşamadık."

Celal Sekinpınar da akşam üstü tekneleriyle limandan çıktıklarını, benzinlerinin bitmesi ve ardından motorun arıza yapması sonrası mahsur kaldıklarını belirtti.

Sekinpınar, kendilerini kurtaran balıkçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA