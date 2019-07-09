Türkiye’de her yıl ortalama bin kişi yüzme bilmediğinden ya da tehlikeli akıntılar nedeniyle boğularak hayatını kaybediyor.

Sadece denizlerle sınırlı kalmayan boğulma vakaları, baraj göletleri, sulama kanalları ve havuzlarda da sıkça görülebiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy’a göre denizlerdeki boğulmaların başlıca nedeni “Çeken akıntı”.

Ersoy, çeken akıntının gözle tanınmasının çok kolay olduğunu söylüyor.

En çok hilal şeklindeki plajlarda, yarım ay biçimindeki koylarda, burun ve mendereslerin kenarlarında görülüyor.

Ersoy, özellikle rüzgarlı havalarda bu akıntıya karşı dikkatli olmayı öneriyor.

Önce akıntılar, sonra travmalar

Yüzme eğitmeni Dr. Duran Arslan ise boğulma vakalarının azalması için yüzme alanlarını önceden kontrol ederek, güvenilir yerlerde suya girilmesini tavsiye ediyor.

Arslan’a göre de boğulmaya sebep olan etkenlerin başında akıntılar geliyor.

Akıntıları ise çarpmaya bağlı suda yaşanan travmalar takip ediyor.

Duran Arslan boğulmakta olan birisi görüldüğünde kurtarma eğitimi almamış kişilerin boğulan kişiye müdahale etmemesini öneriyor.

Arslan, boğulan insanlarda kurtulma refleksi olduğunu, boğulan insanın sudan çıkabilmek için her türlü davranışı sergileyebileceğini, bunun da kurtarmaya çalışan kişinin hayatına mal olabileceğini vurguluyor.

En çok yanlış bilinen müdahale karna baskı uygulamak

Boğulmak üzere olan kişilere yapılan müdahalelerde en çok yanlış bilinenin kişinin sırt üstü yatırılarak karnına baskı uygulanması olduğunu söylüyor Duran Arslan.

Arslan, boğulmak üzereyken sudan çıkarılmış bir insana yapılacak ilk müdahalenin ise kişinin başını geriye tutarak rahat nefes alabilecek konuma getirilmesi olduğunu belirtiyor.

Kişi nefes alıyor ise yan çevrilerek kişinin yuttuğu suyun kusturulmasının ardından en hızlı şekilde 112 Acil Servis’in aranması gerekiyor.

Arslan bu tür vakaların yaşanmaması için yüzme bilmeyen ya da az bilen kişilerin denize mutlaka kontrol altında girmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

