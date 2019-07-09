Elbistan'da 30 Haziran'da meydana gelen kazada; Davut Köse yönetimindeki otomobil, Termik Caddesi ile Tepebaşı Caddesi’nin kesiştiği noktada kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan Köse, götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Köse, yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü. Hastanenin organ nakil koordinatörleri, beyin ölümü gerçekleşen Davut Köse'nin ailesiyle görüşerek organlarını bağışlama teklifinde bulundu. Köse ailesi, çocukları Davut'un, organlarıyla başka hastalara umut olması için teklifi kabul etti.

Saat 03.30'da başlayan, yaklaşan 4 saat süren ameliyatla Davut Köse'nin organları alındı. Köse'nin kalbi İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ince bağırsağı Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, karaciğeri Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne böbrekleri ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, nakil bekleyen hastalara nakledilmek için gönderildi.

Kaynak: AA