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Türkiye
TRT Haber 23.11.2024 05:38

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak birçok sefer iptal oldu.

Deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal oldu

Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.15 Yalova-Yenikapı

07.45 Yenikapı-Yalova

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Eceabat Hattı'nda; Çanakkale'den 01.00 / 05.00 / 07.00 / 08.00, Eceabat'tan 04.00 / 06.00 / 07.15 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale-Kilitbahir Hattı'nda; Çanakkale'den 07.30, Kilitbahir'den 07.30 seferleri de iptal oldu.

Geyikli-Bozcaada Hattı'nda; Geyikli'den 08.00 / 11.00 / 15.00, Bozcaada'dan 07.00 / 10.00 / 14.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Bozcaada'dan 18.00 / 22.00, Geyikli'den 19.00 / 23.00 seferlerinin ise yapılacağı duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda; Kabatepe'den 05.00 / 09.00, Gökçeada'dan 07.00 seferleri iptal.

Narlı Marmara Hattı'nda; Narlı'dan 08.00, Marmara'dan11.30 seferleri de yapılamayacak.

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