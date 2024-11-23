Bursa'da lodos: Ağaçlar devrildi, durak yerinden söküldü

Kentte akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu. Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesinde, Mobil Atık Giysi Dolabı motosiklet ve taksinin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

Otobüs durağı yerinden söküldü

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki otobüs durağı, şiddetli lodos nedeniyle yerinden sökülürken camı patladı. Sağlık Parkı'nda bulunan birçok ağaç, şiddet lodos nedeniyle yerinden sökülürken, parktaki çöp konteynerleri ise devrildi.

Cam balkon kırıldı

Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairenin dış balkon camı şiddetli lodos nedeniyle kırılarak yola savruldu.

[Fotoğraf: DHA]

İş yerinin camı patladı

Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin camları şiddetli lodos nedeniyle patladı.

[Fotoğraf: DHA]

Motosikletlilerin imdadına otomobil sürücüleri yetişti

İzmir Yolu Caddesi üzerinde şiddetli lodos yüzünden ilerlemekte zorluk çeken 2 motosiklet sürücüsünün yardımına otomobil sürücüleri yetişti. 3 araç sürücüsü, 2 motosiklet sürücüsünü aralarına alarak lodostan korumaya çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Kent genelinde yaşanan olaylarda yaralanan olmazken, Bursa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.