TRT Haber 08.01.2026 07:29

Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi

Hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İstanbul Deniz Otobüsleri ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı seferler iptal edildi

Beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri yapılamayacak. BUDO' da da iptaller var.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin gün içinde yapılması planlanan birçok seferi iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Bu arada İstanbul'da şehir Hatlarının bazı vapur seferleri de yapılamayacak.

Fırtına Hava Durumu
