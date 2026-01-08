Hafif Yağmurlu 6ºC Ankara
AA 08.01.2026 03:45

Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar su basan alanları kendi imkanlarıyla tahliye ederken AFAD ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde 3 ev ile 3 ahırın giriş bölümlerini su bastı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Vatandaşlar su basan alanları kendi imkanlarıyla tahliye ederken AFAD ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Abalar köyünden geçen derenin taşma riskine karşı ağaç dalları ve rüsubat (su tarafından taşınan katı maddeler) biriken noktalarda DSİ ekiplerince temizlik çalışması yapılacağı öğrenildi.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş da bölgede incelemede bulunup, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Öte yandan aynı köyde bir işçi servisi çamura saplandı.

Serviste mahsur kalan işçi AFAD ve jandarma ekiplerince araçtan çıkartıldı, olayda yaralanan olmadı.

Süloğlu ilçesinde Merkez Mahallesi ve Domurcalı köyünde de şiddetli yağış nedeniyle dere taştı. DSİ ekipleri bölgede tedbir aldı.

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar da olay yerinde incelemede bulundu.

Edirne Sağanak Sel
