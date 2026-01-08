Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde 3 ev ile 3 ahırın giriş bölümlerini su bastı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar su basan alanları kendi imkanlarıyla tahliye ederken AFAD ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Abalar köyünden geçen derenin taşma riskine karşı ağaç dalları ve rüsubat (su tarafından taşınan katı maddeler) biriken noktalarda DSİ ekiplerince temizlik çalışması yapılacağı öğrenildi.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş da bölgede incelemede bulunup, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan aynı köyde bir işçi servisi çamura saplandı.

Serviste mahsur kalan işçi AFAD ve jandarma ekiplerince araçtan çıkartıldı, olayda yaralanan olmadı.

Süloğlu ilçesinde Merkez Mahallesi ve Domurcalı köyünde de şiddetli yağış nedeniyle dere taştı. DSİ ekipleri bölgede tedbir aldı.

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar da olay yerinde incelemede bulundu.