Sakarya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Otoyolun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Yıldız D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yıldız D'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.