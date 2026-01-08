Açık 5.1ºC Ankara
AA 08.01.2026 01:56

İstanbul'da kontrolden çıkan kamyonet 5 araca çarptı

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki 4 araç ile İETT otobüsüne çarparken, kazanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri iş yerine girdi.

İstanbul'da kontrolden çıkan kamyonet 5 araca çarptı
[Fotograf: AA]

Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, park halindeki 3 hafif ticari araç ve bir otomobil ile yolda seyreden İETT otobüsüne çarptıktan sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bir araç, kaldırımı aşarak ekmek fırını olarak işletilen bir iş yerine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan sokak, İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İş yerine giren hafif ticari araç, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İstanbul Trafik Kazası İETT
Kocaeli'de 5 katlı bina boşaltıldı
