İstanbul'da kontrolden çıkan kamyonet 5 araca çarptı

Kocasinan Merkez Mahallesi Site Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet, park halindeki 3 hafif ticari araç ve bir otomobil ile yolda seyreden İETT otobüsüne çarptıktan sonra durdu.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bir araç, kaldırımı aşarak ekmek fırını olarak işletilen bir iş yerine girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan sokak, İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İş yerine giren hafif ticari araç, belediye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.