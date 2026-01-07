Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2026 22:20

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara Adalar hattında, yarın Erdek'ten saat 11.00, Balıklı'dan saat 12.00 ile 18.00, Avşa'dan saat 13.00 ile 17.00, Ekinlik'ten saat 13.20 ve 16.30, Marmara Adası'ndan saat 16.00 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada ise saat 08.45'teki Erdek-Avşa-Marmara seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

ETİKETLER
Balıkesir Bursa Çanakkale Deniz Otobüsü Marmara Bölgesi İstanbul
Sıradaki Haber
Ankara'daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:31
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki geçici yönetim ile anlaşma sürecini anlattı
23:09
ABD'de ICE polisleri, göçmen operasyonlarını izleyen ABD vatandaşını silahla vurdu
23:05
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi
22:35
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
22:18
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver ve Dışişleri Bakanı Mohamad ile görüştü
22:09
Ankara'daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ