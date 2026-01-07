Açık 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.01.2026 18:51

Meteoroloji'den denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı

Batı ve Doğu Karadeniz, Marmara, Kuzey ve Güney Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden, doğuda ise akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra batıda, cuma günü akşam saatlerinden sonra doğuda etkisini kaybedecek.

Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın Sinop-Bafra kıyılarında sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden, Giresun kıyılarında öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın Sinop-Bafra kıyılarında aynı gün öğle saatlerinden sonra, Giresun kıyılarında aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Marmara'da rüzgar, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de halen devam eden fırtına, güney ve güneybatı, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Fırtına, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Güney Ege'de devam eden fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, yarın akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma öğle saatlerinden itibaren kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı, cuma öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Fırtına Meteoroloji
Sıradaki Haber
Aynı daireleri farklı kişilere satan 2 sanığa 305 yıl 7'şer ay hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:39
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
20:34
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliye tutuklama talebi
20:22
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecek
20:08
Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 694 dönüm araziye el koydu
19:50
TDK, "Türkçe Sözlük" 2025 arama verilerini paylaştı
19:37
DMM: Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ