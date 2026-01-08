İzmir'de 10 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.