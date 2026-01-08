Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2026 05:47

İzmir'de 10 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde 10 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'de 10 düzensiz göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:38
Rusya'da helikopter düştü: 2 ölü
04:30
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü
03:51
Almanya, ABD'nin Grönland konusunda BM ilkelerine uymasını istedi
03:48
Edirne'de sağanak su baskınlarına neden oldu
03:45
İstanbul'da 5 katlı binanın çatısında yangın
03:05
Sakarya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
63 il için "sarı" uyarı: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ