Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Kuvvetlerine ait 47 geminin vatandaşların ziyaretine açılacağını duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir.#MSB #TSK #29EkimCumhuriyetBayramı pic.twitter.com/Q79PMLZJxd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber