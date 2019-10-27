Türkiye
Deniz Kuvvetleri 29 Ekim'de kapılarını vatandaşlara açacak27 Ekim 2019 Pazar 12:39 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 15:08
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 47 gemiyi vatandaşların ziyaretine açacak.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Kuvvetlerine ait 47 geminin vatandaşların ziyaretine açılacağını duyurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir.#MSB #TSK #29EkimCumhuriyetBayramı pic.twitter.com/Q79PMLZJxd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Donanma Komutanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı