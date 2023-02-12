Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dedektör köpeklerlerin yardımıyla 6 cenazeye ulaşıldı
[Fotograf: AA]
Osmaniye'de depremlerin ardından başlatılan çalışmalarda, jandarmanın dedektör köpeğinin tepki verdiği yerlerden 6 cenaze çıkarıldı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, depremlerin ardından afet bölgesine giderek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.
Jandarma ekipleri, çalışmalarında Samsun Jandarma Komutanlığının kadavra köpeğini de kullandı.
Kadavra köpeği, depremlerden etkilenen illerden Osmaniye'de ekiplerin 6 cenazeye ulaşmasını sağladı.
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