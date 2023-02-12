"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremle ilgili Pazarcık ilçesindeki depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Depremin ardından afet bölgesinde görevlendirilen Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pazarcık'ta depremzedelerin barınması için yürütülen çalışmalara da katıldı.

Jandarma ekipleri, ilçede depremzedeler için toplam 1764 çadır kurdu.