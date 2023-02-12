"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Turşu istedi

Çalışmalar kapsamında 6 katlı Mutlular Apartmanı'nın yıkıntıları arasından depremin 149'uncu saatinde Sarıgül'ü kurtaran grupta yer alan İnsan Hak Der ekibinde görevli Yusuf Sinan, kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.

Acil yardım ekibi olarak bölgede bulundukları sırada enkazda görevli komutana herhangi bir ses ya da ısı alıp almadığını sorduğunu aktaran Sinan, olumlu cevap aldığını kaydetti.

"Kendi isteğiyle bize şarkı söyledi"

Sinan, 9 kişilik ekiple sesi dinlemeye başladıklarını anlatarak, "Yukarı çıktık. Sesi alırken ben orada bir delik gördüm. Delikten kafamı içeriye soktum ve 3-4 kez bağırdım. Sonra uzaktan bir ses aldım. Daha sonrasında bütün sokağın sesini kesip, yanımdaki kepçe operatörü kardeşimle sesini net bir şekilde aldık." diye konuştu.

Bunun üzerine hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Sinan, "Sese göre ilerledik. 4-5 saat sonra Romanya ekibi geldi. Kardeşçe çalışma yaptık. Elhamdülillah, herhalde 12 saat oldu. Mustafa kardeşim kendi isteğiyle bize şarkı söyledi. Sohbet ettik. Ben Trabzon Çaykaralıyım. 'Lahana.' dedi. Lahana üzerine bir saat sohbet ettik. Ben 'Lahana çorbası.' dedim. O, 'Lahana turşusu.' dedi. 'Arkada 3 lahana turşusu var. Onu çıkarın da yiyelim.' dedi. Çıkaramadık lahana turşusunu. Burada kaldı. Başka zaman inşallah onunla beraber oturup yeriz." ifadelerini kullandı.