Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, DEAŞ terör örgütünün Batman’da ideolojik eğitim vermek amacıyla bir hücre evi kurduğu tespit edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 8 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli İstanbul, Erzurum ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve Batman'a getirilen 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA