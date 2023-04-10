Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.04.2023 17:47

Datça’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16, motor arızası yapan lastik botta da 15 olmak üzere 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderildi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve içinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası yapması üzerine yardım talebinde bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Muğla
Sıradaki Haber
Eyüpsultan'da plastik fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı
18:29
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:24
Borsa günü yükselişle bitirdi
18:46
Bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı
18:34
Eyüpsultan'da plastik fabrikasında yangın
17:44
CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan 4 kişi adliyede
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi
FOTO FOKUS
Abdal Halil Ağa'nın torunları ilk kez sahurda davul çalmadı
Abdal Halil Ağa'nın torunları ilk kez sahurda davul çalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ