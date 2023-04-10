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Türkiye
İHA 10.04.2023 17:40

Bozkır'da yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı

Konya’nın Bozkır ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 52 çiftçiye 8 ton yüzde 50 hibeli sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Bozkır'da yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde, TAKEP çerçevesinde 2023 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Nohut'la Nadası Bırak Projesi" yüzde 50 Tarım ve Orman Bakanlığı ve yüzde 50 çiftçi katkısı ile yürütülüyor.

Söz konusu proje ile Bozkır’daki 52 çiftçiye yüzde 50 bakanlık hibeli 8 ton sertifikalı nohut tohumunun teslimi düzenlenen programla yapıldı.

Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim edilen tohumlar ile toplam 640 dekar alanda nohut ekimi yapılacak.

Hibeli nohut dağıtımı programına Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, Bozkır Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınç, Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş ve çiftçiler katıldı. 

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