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Türkiye
İHA 10.04.2023 17:28

Afyonkarahisar’da trafik kazası 2 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak karşı şeride uçup ardından refüje girip takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da trafik kazası 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Fatih Havaalanı girişi yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Y.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bulunduğu şeritten karşı şeride geçerken farklı bir araca daha zarar verdi, ardından refüje takla atarak uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi. Sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan S.K. ile E.K. ise yaralandı, sağlık ekipleri tarafından çevre hastaneye kaldırıldı.

Polis karayolunda trafik güvenliğini alırken, kullanılamaz hale gelen araç ise çekici yardımı ile refüjden kaldırıldı. 

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Afyonkarahisar Trafik Kazası
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