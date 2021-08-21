Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler: AFAD Deprem Son Dakika
Sıradaki Haber
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz