Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kadıköy İskelesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB iştiraklerinden İSTAÇ iş birliğiyle su altı temizliği yapıldı.

Çalışma kapsamında 3 dalgıç 3 saat süren su altı temizliği yaptı. Ayrıca daha önce denizden çıkarılan atıklar da sergilendi.

[Fotoğraf: DHA]

Denizden motosiklet çıktı

Dalgıçlar dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi çeşitli malzemeler çıkardı.

Öte yandan temizlik sırasında sahilden geçenler de denizden çıkarılanları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Cep telefonlarıya çıkarılan atıkların fotoğraflarını çektiler.