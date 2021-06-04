Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Politikası kapsamında tasarlanan "Kollekt", İstanbul Havalimanı’nda da atık yönetim alışkanlıklarını değiştirmeyi amaçlıyor.

Yolcuların çevreye saygısını gösterebileceği teknolojik bir uygulama olan Kollekt ile havalimanında biriken atıkların anında toplanması amaçlanıyor.

Atığını dönüştürebilen havalimanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İstanbul Havalimanı, böylece atık sistemini de teknolojik bir alt yapıyla destekliyor.

Uygulama ile her atık için puan toplanacak

İstanbul Grand Airport'tan (İGA) yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başlatılacak uygulama içerisinde İstanbul Havalimanı'nın haritası detaylıca entegre edildiği için yolcular bulduğu atığı en yakın konteynere götürebilecek.

Havalimanında karşılaşılan atıkların fotoğrafı çekildikten sonra uygulama üzerinde atık türü ve atığın nasıl atılacağı seçiliyor.

Uygulama en yakın konteynere yönlendirme yapıyor. Bu sayede her atık için puan kazanılıyor.