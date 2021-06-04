İzmir Kemalpaşa'da kiraz üretimi yapan Kerem Yağcı, suyun öneminin her geçen gün arttığı şu günlerde yaptığı sulama yatırımı ile örnek oldu.

Çiftçi Kerem Yağcı, devlet desteği ile bahçesinde yeni bir sistem kurdu. Kullandığı teknolojiyle sulamada üründe verimi arttırırken üretim maliyetini de düşürdü. Yağcı, kurduğu sistemi şöyle anlattı:

"Daha önce salma sulama dediğimiz sistemle sulanıyordu. Bu sistemle gerçekten çok fazla su harcanıyordu. Damlama su sistemiyle birlikte ihtiyaç kadar sulanmaya başlandı. Bir otomasyon sistemi var. Belirli günleri saatleri siz nasıl isterseniz ağacın kalitesine ve ihtiyacına göre ben belirliyorum makine yapıyor.”

Proje kuraklıkla mücadele ve toprak verimi için çok önemli

İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, enerji ve su tasarrufu sağlayan sistemin yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“2025 yılına kadar her yıl ocağın birinden itibaren 60 günlük süre içerisinde basınçlı sulama sistemi yapmak isteyen üreticilerimizin bir milyonluk projesinin yüzde 50’sini hibe vererek bu yatırımları destekliyoruz. Yatırım 4 veya 6 yıl içinde kendini amorti ediyor. Kullanım alanının yayılımını artırırsak en azından İzmir’den kuraklıkla minimize olmuş bir şekilde çıkarız diye düşünüyorum.”

Türkiye'de suyun yüzde 70’i tarımsal sulamada kullanılıyor. Kuraklıkla mücadele edilen günümüzde modern sulama yöntemleri hem toprağa hem doğanın geleceğine can veriyor.

Akıllı sulama sistemiyle çiftçi ihtiyacı kadar suyu kullanıyor.

Haber: Damla Bürçeler

Kamera: Altan Ayhan