Cihanbeyli ilçesindeki Günyüzü mahallesinde pancar tarlasında 20 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Çiftçi Kenan Bağcı sabah pancar ekili tarlasına gidince gördükleri karşısında şaşkına döndü. Hemen yetkililere haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Pancar tarlasında korkutan obruk

Adeta kara bir deliği andıran obruk bölge halkını tedirgin etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri obruk çevresini şeritle çevirirken, vatandaşlar bu obruğun bölgedeki 2. obruk olduğunu söyledi.

Dron ile çekilen görüntüde, çok derin olduğu gözlenen obruk kara deliğe benzetildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerinde incelemelerde bulunan Günyüzü Mahalle Muhtarı Cengiz Işık, yeraltı sularının bilinçsiz kullanıldığına dikkat çekti.

“Vatandaşlarımız sabah saat 09.00 civarında pancar tarlasına gelirken bu obruğu görmüşler, bizleri aradılar. Bizler de, kaymakamlığı, ziraat odasını ve belediye başkanımızı aradık, kendilerini bilgilendirdik. Bu tarla bizim Karadağ mevkii olarak belirttiğimiz, Toprakkale sınırında, Yapalı’yla - Günyüzü’nün kesiştiği noktada bulunuyor. Mahallemizde oluşan bu ikinci obruktur. Yeraltı sularının bilinçsiz kullanılması, mısır ekimi, ayçiçek ekimi, suların çekilmesi ve yeraltında oluşan boşluklardan dolayı böyle çöküntüler meydana geliyor. Bu konuda devlet yetkililerinin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz.”



Kara bir deliği andıran obruğu çevresinde güvenlik önlemi alındı.