İstanbul Avcılar'da gece meydana gelen olayda 42 yıllık binanın 1'inci ve 2'inci katlarında bulunan balkonlar büyük bir gürültü ile çökmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Mahallede yaşayanları korkutan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay sırasında binanın yanındaki fırında çalışan bir işçi, balkondan düşen parçalardan yara almadan kurtulurken, çöken balkonların gürültüsüyle fırında çalışanlar da dışarı çıkıyor.