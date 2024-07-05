D-100 Karayolu'ndaki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti, Beylükdüzü mevkinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle çelik aydınlatma yola direği devrilirken araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazaya karışan otomobillerde inceleme yaptı. Kaza sonrası, bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yolun temizlenmesinin ve hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.