Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.07.2024 00:55

Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar için için Şırnak'ta tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar (33) için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar için için Şırnak'ta tören düzenlendi

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Acar'ın cenazesi hava yoluyla Konya'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Şemsettin Barış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta 1 askerin şehit olduğunu, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

ETİKETLER
Şehit Şırnak Pençe Operasyonları
Sıradaki Haber
Gaziantep'te gıdadan zehirlenen 61 sağlık personeli tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:50
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak
00:55
Gaziantep'te gıdadan zehirlenen 61 sağlık personeli tedavi altına alındı
00:52
İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
00:13
İngiltere'de düzenlenen genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi
00:10
Gaziantep'te 61 sağlık personeli akşam yemeğinden zehirlendi
00:10
İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı
Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
FOTO FOKUS
Sosyal medyada dezenformasyon tuzağı
Sosyal medyada dezenformasyon tuzağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ