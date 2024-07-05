Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.07.2024 00:53

Gaziantep'te gıdadan zehirlenen 61 sağlık personeli tedavi altına alındı

Gaziantep'te yemekten zehirlenen 61 sağlık personelinin tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan sağlık personelinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gaziantep'te gıdadan zehirlenen 61 sağlık personeli tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, kentte akşam yemeğinde bir yemek üretim merkezinden temin edilen yemekten yiyen 61 sağlık personeli rahatsızlandı.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sağlık personellerinin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmına Ersin Aslan hastanemizin Mücahitler binamızda müdahale edildi. Geriye kalan bir kısmı da Yavuzeli hastanesine sevk edildi ve bu durumdan yaklaşık 61 sağlık çalışanımız etkilendi. Hepsinin tedavileri yapıldı ve durumu kontrol altında."

Sağlık çalışanlarının tedavilerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok. Yemeğin yapıldığı yerle alakalı hem Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz hem de bizim Halk Sağlığı ekiplerimiz ilgili numune alım işlemine başladı. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor." diye konuştu.

ETİKETLER
Gaziantep Gıda Zehirlenmesi Sağlık Çalışanları
Sıradaki Haber
İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:50
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak
00:57
Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar için için Şırnak'ta tören düzenlendi
00:52
İzmir'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
00:13
İngiltere'de düzenlenen genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi
00:10
Gaziantep'te 61 sağlık personeli akşam yemeğinden zehirlendi
00:10
İngiltere'de sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı
Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
Edirne'de köy yolları uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla kaplanıyor
FOTO FOKUS
Sosyal medyada dezenformasyon tuzağı
Sosyal medyada dezenformasyon tuzağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ