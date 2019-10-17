Hatay Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden eksiklikleri olması nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan yaklaşık 2 bin motosiklet, sahipleri tarafından teslim alınmadığı için hurdaya ayırdı.

Milli Emlak Şefliği tarafından ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan çalışmada, vinç yardımıyla parçalanarak kamyonlara yüklenen motosikletler, Makine Kimya Enstitüsüne gönderildi.

Kaynak: AA