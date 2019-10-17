Türkiye
Çürüyen motosikletler ekonomiye kazandırılıyor17 Ekim 2019 Perşembe 16:08 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 16:11
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çeşitli nedenlerle trafikten men edilen ve sahipleri tarafından alınmayarak otoparkta çürümeye terk edilen motosikletler, geri dönüşümle ülke ekonomisine kazandırılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Hatay Kırıkhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na istinaden eksiklikleri olması nedeniyle trafikten men edilerek muhafaza altına alınan yaklaşık 2 bin motosiklet, sahipleri tarafından teslim alınmadığı için hurdaya ayırdı.
Milli Emlak Şefliği tarafından ekonomiye tekrar kazandırılması için yapılan çalışmada, vinç yardımıyla parçalanarak kamyonlara yüklenen motosikletler, Makine Kimya Enstitüsüne gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: geri dönüşüm ekonomiye katkı çürüyen motosikletler