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Türkiye
İHA 29.10.2023 21:39

Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde 41 motosikletliden Kuvayi Milliye sürüşü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 10 Riders Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği, Cumhuriyet'in 100. yılını Kuva-yi Milliye sürüşü ile kutladı.

Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde 41 motosikletliden Kuvayi Milliye sürüşü
[Fotograf: İHA]

28 Ekim Cumartesi günü Balıkesir Alacak Mescit önünden, Balıkesir’de Kuvayi Milliye ateşini yakan 41 kahramanı temsilen 41 motosikletle yola çıkan Balıkesir 10 Riders Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıldönümünü Ayvalık İlk Kurşun Anıtı önünde kutladı.

Ayvalık’ta bayraklarla süsledikleri 41 motosikletle şehir turu atan 10 Riders Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği’ne Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli polislerde eşlik etti.

Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde 41 motosikletliden Kuvayi Milliye sürüşü

"Kuvayi Milliye’yi başlatan 41 bayrağa ithafen, 41 motosiklet yola çıktık"

Görkemli şehir turunun ardından Ayvalık Öğretmenevi önündeki İlk Kurşun Anıtı önüne gelen motosikletliler burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı birlikte seslendirdi. Balıkesir 10 Riders Motosiklet Kullanıcıları Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Çandar, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü kutlamaları vesilesiyle, bu yıl ilkini başlattığımız Kuvayi Miliye sürüşündeyiz. Bu urumuz; Kuvvayi Milliye meşalesinin yakıldığı Alaca Mescit’ten başladı. Önce ilk askeri kurşunun atıldığı Ayvalık’a, daha sonra son kurşunun atıldığı Bandırma’ya kadar motorlarımızı süreceğiz. Kuvayi Milliye’yi başlatan 41 bayrağa ithafen, 41 motosiklet yola çıktık. Ben bize bu sürüşte destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Etkinlik Tarihçi-Yazar Kemal Girgin’in, dernek üyelerine Balıkesir Kuvayi Milliyesi ile Ayvalık Cephesi ve İlk Kurşun hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi. 

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