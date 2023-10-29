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Türkiye
DHA 29.10.2023 20:42

Bakanlar Bak ve Işıkhan Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini Çengelköy'den izledi

Tüm Türkiye’de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çengelköy’de 100’üncü yıl kutlama etkinliklerine katıldı.

Bakanlar Bak ve Işıkhan Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini Çengelköy'den izledi
[Fotograf: DHA]

Kuleli Kaymak Mustafa Paşa Camisi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşlarla İstanbul Boğazı’ndaki Cumhuriyetin 100’üncü yılında tarihin en görkemli resmi geçidini takip etti.

Etkinlikte 100 savaş gemisinin boğaza gelerek geçiş yapmasının yanı sıra Türk Yıldızları, 100’üncü yıla özel uçuş gerçekleştirdi. Boğaz'da coşkuyla takip edilen kutlamalar renkli anlara sahne oldu.

Osman Aşkın Bak ile Vedat Işıkhan, kutlamalar sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gurur duyuyoruz"

Cumhuriyetin 100’üncü yılının coşkuyla kutlandığını vurgulayan Bakan Bak, Boğaz’daki gemileri işaret ederek “TCG Anadolu, kendi sınıfında tek. Türk donanması geçiyor. TCG Anadolu karşıda. Sınıfında en üst teknoloji, üzerine SİHA’ların, helikopterlerin konuşlanabileceği, donanmamızın önemli bir amiral gemisi. Gurur duyuyoruz. Bunu bizim mühendislerimiz yaptı. Bizim insanlarımız yaptı. Üzerindeki İHA’ları ve SİHA’ları da bizim insanımız yaptı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

"Daha nice 100 yıllara inşallah"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu önemli günün bayram gibi kutlandığının altını çizerek, “Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Daha nice 100 yıllara inşallah. Allah yolumuzu açık etsin. Milletimize, devletimize inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşacağız inşallah. Kutlu olsun. Ne mutlu. Gurur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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Cumhuriyetin 100. yılı İstanbul Boğazı
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