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Türkiye
İHA 29.10.2023 20:54

İstanbul Boğazı'nda 2023 dronla 100. yıl gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

İstanbul Boğazı'nda 2023 dronla 100. yıl gösterisi
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin 2023 adet dronla sergilendiği etkinlikte, havai fişek ve ışık gösterileri de yer aldı.

Dron gösterisinde, dünya küresi, Türkiye haritası ve Türk bayrağı oluşturuldu. Şahlanan atın üzerinde bir Türk askerinin de yer aldığı gösteride, "Türkiye Yüzyılı" ve "100. Yıl" tipografisi de çizildi.

İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarında 25 dakikalık gösteri ilgiyle takip edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Seyir noktalarının yanı sıra Boğaz'ın her iki yanında toplananlar alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti.

Ayrıca seyir alanlarındaki ekranda gösteri canlı yayınlanırken gökyüzüne çizilen semboller de anlatıldı.Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu.

Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

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