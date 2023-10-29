İstanbul Boğazı'nda 2023 dronla 100. yıl gösterisi

Cumhuriyet'in 100. yılına özel görsellerin 2023 adet dronla sergilendiği etkinlikte, havai fişek ve ışık gösterileri de yer aldı.

Dron gösterisinde, dünya küresi, Türkiye haritası ve Türk bayrağı oluşturuldu. Şahlanan atın üzerinde bir Türk askerinin de yer aldığı gösteride, "Türkiye Yüzyılı" ve "100. Yıl" tipografisi de çizildi.

İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarında 25 dakikalık gösteri ilgiyle takip edildi.

[Fotoğraf: AA]

Seyir noktalarının yanı sıra Boğaz'ın her iki yanında toplananlar alkışlar ve ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriye eşlik etti.

Ayrıca seyir alanlarındaki ekranda gösteri canlı yayınlanırken gökyüzüne çizilen semboller de anlatıldı.Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Işık ve havai fişek gösterisi izleyenlerin nefesini kesti. Dron ile gökyüzüne Türk bayrağı, Türkiye haritası, atın üzerinde Atatürk ve ay yıldız görseli oluşturuldu.

Ayrıca, 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Türkiye Yüzyılı' yazıldı. Gösteriler büyük beğeni topladı.