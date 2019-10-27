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Cumhuriyet için koştular27 Ekim 2019 Pazar 12:52 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 16:01
Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Genci yaşlısı, amatörü profesyoneli 11'inci Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktü. 10 kilometrelik maratona bin 200 sporcu katıldı.
Bitiş çizgisinde Mehmetçik selamı verildi. Koşuyu erkeklerde Kenyalı Benard Sang, kadınlarda Kenyalı Daisy Kimeli kazandı.
Cumhuriyet Koşusu'nun geliri Kızılay’a bağışlanacak.
Kaynak: TRT Haber
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