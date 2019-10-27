Türkiye

Cumhuriyet için koştular

27 Ekim 2019 Pazar 12:52 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 16:01

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]