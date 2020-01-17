Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fuat Oktay mesajında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA