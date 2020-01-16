Telefon, uydu, internet bağlantısı...

Artık neredeyse bu hizmetlerden faydalanmayan yok. Şirketler abonelerini elde tutmak için cazip kampanyalar sunuyor. Fiyat indirimi yapılarak yapılan taahhütlü satış da bunlardan biri.

İndirim karşılığında alınan taahhütten vazgeçmenin faturası ise ağır oluyor. Firmalar, cayma bedeli olarak ödeyeceğiniz faturaların toplamından daha yüksek bir miktarla para talep edebiliyor. Peki, tüketicilerin taahhütlü satışlarda cayma hakkı var mı? Avukat Mustafa Efe, cayma hakkıyla ilgili şunları söyledi:

"Eğer bir yılın altında bir taahhüt yapıldıysa, tüketici bir yıl dolmadan taahhütü sonlandırmak istiyorsa sadece kullandığı indirim tutarını ödeyerek sözleşmeyi sonlandırabilir. Üzerine ek ücret ödemesine gerek yok."

Abonelerin ceza ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkı var

1 yılın üzerindeki bütün abonelik ve sözleşmelerde ise tüketici bedelsiz ve koşulsuz ayrılabilir.

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, "2014 yılında yürürlüğe giren yeni tüketici yasası, 1 yıldan uzun süreli taahhütlü aboneliklerde tüketiciye istediği zaman cayma ve sözleşmeyi fes etme hakkı getirdi hem de herhangi bir cezai bedel ödemeden" dedi.

Abonelerin hizmet kusurları nedeniyle de ceza ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber