Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, balık ithalatının önüne geçmek için çalışmalar yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitü, farklı çeşitlerde yılda 10 milyona yakın balık piyasaya sürüyor.

Enstitünün müdürü Serkan Erkan, "Her yıl, tam kontrollü yöntemle elektronik markalama yöntemiyle seçtiğimiz anaçlardan ürettiğimiz 8,5 ile 10 milyon arasında yavru sazan balığını 61 ilde 272 kaynağa bırakıyoruz" dedi.

Balıklardan 1,5 milyon lira gelir elde edildi

Üretilen türler arasında akvaryum balıkları da var. Enstitü, sadece geçen yıl yurt içi pazarına 800 bin akvaryum balığı yetiştirdi. Bu balıklardan 1,5 milyon lira gelir elde edildi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünün kapıları vatandaşlara açık. İsteyenler merkezden balık satın alabiliyor. Fiyatlar ise 1 lira ile 5 lira arasında değişiyor.

Kaynak: TRT Haber