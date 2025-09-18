Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.09.2025 22:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailesine ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu şehit Jandarma Er Fazlı Karabulut'un İzmit ilçesindeki ailesine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailesine ulaştı

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Ercan, Başiskele ilçesindeki bir pişmaniye imalathanesini ziyaret ederek, çalışanlardan pişmaniyenin yapım süreci hakkında bilgi aldı.

Ercan, buradan ayrıldıktan sonra 1993 yılında Mardin'de şehit olan Jandarma Er Fazlı Karabulut'un İzmit'te yaşayan annesi Rahime Karabulut'u ziyaret etti.

Ziyaretinde şehit annesi Rahime Karabulut'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu okudu. Ercan, daha sonra mektubu şehit annesi Karabulut'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailesine ulaştı

Tuğba Işık Ercan, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında evlilik hazırlığı yapan İzmit'teki Kübra Erkul'un evine gitti. Üyeler ve hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan çeyizlik eşyaları, genç kıza hediye eden Ercan, aileyle sohbet etti.

İzmit'te bir restoranda kadın sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Ercan, basına kapalı olarak gerçekleşen programın ardından kentten ayrıldı.

Ercan'a ziyaretlerinde, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve ilçe kadın kolları yöneticileri eşlik etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Sıradaki Haber
Ehliyetsiz sürücüye 37 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:39
Soykırımcı İsrail'e ABD şemsiyesi
22:28
Trump: Filistin'i tanıma kararı konusunda İngiltere ile aynı fikirde değilim
22:54
Rusya'nın doğusunda 7,8 büyüklüğünde deprem
22:21
BM Genel Kurulunun, Filistin'deki işgalini sonlandırması için İsrail'e verdiği süre bugün doldu
22:19
ABD, fentanil kaçakçılığı iddiasıyla bazı Hindistanlı iş insanlarının vizelerini iptal etti
22:31
Artvin'de heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ