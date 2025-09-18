Ehliyetsiz sürücüye 37 bin lira ceza

Merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki Yıldızkent Nafizbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde hızlı bir şekilde seyreden aracı gören polis memuru, sürücünün yaşının küçük olduğunu tespit etti.

Polis memurunun kendisini durdurmaya çalıştığı sırada olay yerinden kaçan F.D. kullandığı otomobili ikametinin yakınlarına bırakarak kaçtı.

Ekipler, kısa süre sonra yakaladığı sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin lira ceza kesti.

Sürücüyü durdurmaya çalışırken kolundan hafif yaralanan polis memuru ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.