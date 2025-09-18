Açık 13.5ºC Ankara
AA 18.09.2025 20:34

Şehit Günay son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da nöbet sırasında rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Günay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Günay'ın naaşı, Akdeniz Mahallesi'ndeki aile evinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'nin yan tarafındaki alana götürüldü.

Burada düzenlenen törene katılan Mersin Valisi Atilla Toros, şehidin babası Mustafa, annesi Ayşe, eşi Şazimet ve çocuğu Bilge Günay ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit Günay son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftü Yardımcısı Recep Çarpar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Günay'ın naaşı, Limonlu Mezarlığı'na defnedildi.

Tören geçidi sırasında şehidin babası Mustafa Günay, "Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız." dedi.

Şehit Günay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit ailesi ve Vali Toros'un yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de törende yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da nöbeti sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu bildirmişti.

