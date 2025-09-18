İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atıklarının bulunduğu çöplük alanda çıkan yangında bir iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Toplam zararının yaklaşık 30 milyon lira olduğunu söyleyen işletme sahibi Fatih Türker, "Belediye çalışanların grev ve protestoları nedeniyle çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması sonucu çıkan yangının bütün zararı sadece bize kaldı. Bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi" dedi.

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, gece saat 02.00 sıralarında mobilya atıklarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Sünger, kumaş ve suntadan oluşan atık yığınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki mobilya yedek parçalarının bulunduğu bir iş yerine sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın, saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Grevin bedelini biz ödedik, bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi"

Çöplük alandan başlayan yangından dolayı iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini aktaran Fatih Türker (39), "Dükkanımız, mekanımız yandı. Benim görüşümce, bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi. Önceden burası otoparktı. Yaklaşık 5-6 aydır otopark uygulaması kaldırıldı. O zamandan beri insanlar, esnaf çöpünü, molozunu, her şeyini buraya döküyor. Dükkanımızda tahminen 30-35 milyon liralık bir zarar oluştu. İçeride bir sürü hammadde vardı. Mobilyacılara verdiğimiz raylar, menteşeler, ambalaj malzemeleri hepsi yandı. Buca Belediyesi'ne biz her gün 50-60 sefer yazıyoruz, arıyoruz. 'Geleceğiz' diyorlar ama ilgilenmiyorlar.Belediye zaten çalışmıyor, çöpleri toplamıyor. Biz kime gideceğiz, derdimizi kime anlatacağız, sıkıntımızı kime söyleyeceğiz bilemiyoruz. Bu süreçte çok mağdur olduk. Belediye çalışanların grev ve protestoları nedeniyle çöpler toplanmadı. Çöplerin toplanmaması sonucu çıkan yangının bütün zararı sadece bize kaldı. Sokaklardaki tüm ihmalin bedelini şu an sadece biz ödüyoruz` ifadelerini kullandı.

"Ufak bir kıvılcım bile yeterliydi bu çöp yığınını yakmak"

Çıkan yangında iş yerinin çatısındaki ofisinin yandığını kaydeden Ahmetcan Çakın (30), `Buca Belediyesi'nin çöpleri toplamamasından dolayı çıkan yangın, gece sabaha karşı buradan bu tarafa doğru sıçrayarak tüm yazıhaneleri, ofisleri, makineleri tamamen yaktı. Bütün esnaf zaten hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Buca Belediyesi'ne şikayette bulunuyordu. Grevde oldukları için çöpleri toplamıyorlardı. Zaten orası tam bir hastalık yuvasıydı. Biz daha önce uyardık, 'Yanarsa Allah korusun, gider burası' dedik. Nitekim yan taraf gitti zaten. Elektriğin ana hattan gelen kabloları yandı. Bu kompresör makinesi yansa ya da patlasa, bugünkü değeri 150 bin lira. Zararımız bu yüzden çok büyük. İşimiz aksadı, siparişler bekliyor, aşağıda makineler çalışamıyor çünkü elektrik yok. Zaten bu çöpler mobilya atığıydı. Elyafı, süngeri, döşemesi, MDF'si vardı. Yani bir sigara izmariti bile bu atıkları tutuşturmaya yeterdi. Yangının bu şekilde harlayıp buraya sıçramasının sebebi bu pislikti. Bu çöplerden dolayı yangın zaten bekleniyordu. Ufak bir kıvılcım bile yeterliydi bu çöp yığınını yakmak için` diye ekledi.