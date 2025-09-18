Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
AA 18.09.2025 14:29

Kuvvetli rüzgar balonların uçmasına engel oldu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle bugün ve yarın iptal edildi.

Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı ertelendi.

Hava şartları uygun olduğunda, yoğunlukla Nevşehir'in Göreme beldesi ve çevresinden gökyüzüne yükselen balonların, hafta sonundan itibaren yeniden bölge semalarına renk katması bekleniyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

