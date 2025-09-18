Parçalı Bulutlu 12.1ºC Ankara
Türkiye
AA 18.09.2025 20:13

Tokat'ta trafik kazası: 8 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2'si polis memuru 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta trafik kazası: 8 yaralı
[Fotograf: AA]

R.K. idaresindeki otomobil, Akın köyü yakınlarında istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada K.K. yönetimindeki 55 VE 100 plakalı otomobil de kaza nedeniyle bölgede olan Niksar Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memurlarının bulunduğu park halindeki polis aracına çarptı.

Bu kazada da polis memurları Y.A. ve S.E. ile diğer otomobilin sürücüsü ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat Trafik Kazası
