Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Özkeren'in ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
Özkeren, Ömerli'de terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Özkeren'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Özkeren'in ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
Özkeren, Ömerli'de terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.
Kaynak: AA