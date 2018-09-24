  • 24 EYLÜL 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.269
    EURO 7.369
  • BIST 98038.03
    ALTIN 241.61
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Özkeren'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Özkeren'in ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi. 

Özkeren, Ömerli'de terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü. 

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER