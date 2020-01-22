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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayrettin Karaca için taziye telefonuHaber Giriş:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'e taziyelerini iletti.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEMA Vakfı kurucularından Hayrettin Karaca'nın vefatı dolayısıyla TEMA Vakfı Onursal Başkanlarından Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne Karaca İren'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Erdoğan, görüşmede merhum Karaca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
Kaynak: TRT Haber