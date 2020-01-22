Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'den müebbet cezası aldıktan sonra tahliye edilen eski Korgeneral Metin İyidil'in bir kez daha tutuklanması ile ilgili süreci değerlendirdi. "İdari soruşturma devam ediyor, nihai karar mercii Yargıtay" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan da FETÖ yargılamaları ile ilgili açıklama geldi.

Kurul 2014 yılından itibaren FETÖ ile irtibatı tespit edilen 3 bin 926 hakim ve savcının görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Haklarında ihbar bulunan yargı personeline ilişkin tüm incelemelerin titizlikle sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada bu kişiler hakkında tüm tanık-sanık, beyanları, ByLock içerikleri ve ankesör uygulamalarının değerlendiriliği paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber