Kastamonu'da binlerce evin elektriği çöpten karşılanıyor. Atık merkezine kurulan tesiste toplanan çöpler işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

2018 yılında kurulan tesiste her gün 250 ton çöp bertaraf ediliyor. Bu çöpler ise elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Kastamonu Mahalli İdareler Birlik Müdürü Adnan Tot, "Çöp gazın içerisinde yüzde 50'den fazla metan gazı var. Bu gaz filtrelenerek metan gazı olan kısmı gaz motoruna iletiliyor" dedi.

8 milyon watt elektrik üretimi

Borular yardımıyla elde edilen metan gazı tesiste elektriğe dönüştürülüyor. Adnan Tot, metan gazının yanıcı parlayıcı bir gaz olmasından dolayı oluşan ısı enerjisinden elektrik enerjisi elde edildiğini söyledi.

"7-8 bin bin ev abonesinin enerjisini karşılayacak olan bir enerji söz konusu."

Tesis, 350 dönümlük araziye kurulu. 19 ilçeden toplanan çöplerden yılda 8 milyon watt elektrik üretiliyor. Bu işlem sayesinde hem çevre kirliliği de en aza indiriliyor hem de kentin ekonomisine katkı sağlanıyor.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Hatem Okan Akmut