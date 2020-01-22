Elif Gökçe Erol, Ebru Melek, Özge Karabulut.

Onlar, Emniyet Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotları. Emniyet tarihine geçen 3 kadın pilot, polisin en zorlu operasyonlarında görev alıyor.

Elif Gökçe Erol, dünyada sayısı çok az olan bir meslek icra ettiğini söylüyor.

"Helikopter pilotu olmak bana çok uzak bir şeydi gerçekten, olabilmek güzel bir şey. İlk uçuşa başladığımda kokpite oturdum ve her taraf gökyüzü, çok güzel bir his gerçekten."

Operasyonlara havadan destek

Onlar görevlerinde daha çok yeniler. Kullandıkları helikopterse önündeki kamera sayesinde karada olan her şeyi en ince detayına kadar görüyor. Kokpit alanından da izlenip müdahale gerçekleşiyor.

Kimi zaman terör kimi zaman narkotik operasyonlarına havadan destek veriyorlar.

Ebru Melek, "Soyadım Melek benim. Kanatlarım eksikti, onlar da tam oldu diye espri ile herkese yanıt veriyorum" diyor.

Kadın polislerin gökyüzüne olan ilgisi artıyor

Emniyetin ilk kadın helikopter pilotları olmaları hiç de kolay olmadı. Onlar tüm şartları yerine getirerek eğitimlerini başarıyla tamamlayan ilk kadınlar oldu.

Özge Karabulut, pilotluğun küçük yaştan beri özendiği bir meslek olduğunu anlatarak, "Komiser olarak emniyet teşkilatında göreve başladıktan sonra, görevlerde polis helikopterlerini görüyordum. Bu durumun büyük bir etkisi oldu" diyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Havacılık Daire Başkanlığında pilot eğitimleri devam ediyor. Öncülük eden 3 pilot sayesinde, kadın polislerin gökyüzüne olan ilgisi de artıyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu