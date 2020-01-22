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Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlamaHaber Giriş:
İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede patlama meydana geldi. 1 kişi yaralanırken dairede büyük çapta hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA ]
Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Büyük hasar meydana gelen dairede bulunan İlker G. ile köpeği dışarı çıkarıldı. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Dairede yapılan incelemede 5 adet litrelik etil alkol ve alkol derece ölçer sistemi bulundu. İlk inceleme sorucu patlamanın sahte içki üretimi sırasında meydana geldiği belirtildi.
Kolundan yaralanan kişi, Bağcılar Eğitim Araştırma hastanesine götürüldü.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: son dakika patlama İstanbul büyükçekmece'de patlama BüyükçekmeceSon Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 17:31